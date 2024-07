Energia nascono al centro Enea di Portici i materiali che poteggono i pannelli solari da umidità e raggi Uv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un team di ricercatori deldiha messo a puntoinnovativi per salvaguardare ifotovoltaici daultravioletti. “I test preliminari pubblicati su ScienceDirect sono molto incoanti e mettono anche in evidenzia che durabilità e resistenza aiultravioletti di questi nuovi film incapsulanti possono migliorare ulteriormente aggiungendo nella formulazione additivi appropriati”, spiega Valeria Fiandra, ricercatrice del LaboratorioDispositivi innovativi e coatrice dello studio insieme ai colleghi Lucio Sannino, Concetta Andreozzi, Giovanni Flaminio (Laboratorioe Data Science) e Michele Pellegrino (Sezione Metodologie, Approcci e Strumenti per l’analisi della Sostenibilità delle Tecnologie Energetiche).