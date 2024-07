È morta Maria Rita Viaggi a 69 anni | Era in casa col marito il malore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Rai perde uno dei suoi volti storici, addio infatti ad una delle mitologiche “signorine buonasera”, annunciatrici che snocciolavano i palinsesti e introducevano i programmi che sarebbero andati in onda subito dopo. Ci ha lasciati, a Grosseto,, uno dei volti più noti che ogni giorno e ogni sera entravano nelle case degli italiani attraverso i canali della televisione di Stato. Laaveva 69, ne avrebbe compiuti 70 il 12 Novembre ed è scomparsa, purtroppo, per un. Era nella sua città natale, dove era tornata a vivere dopo tantitrascorsi a Roma negli Studi RAI di Saxa Rubra. Era proprio incon ilquando si è sentita male e vani sono stati i tentativi del 118 di rianimarla.ha cominciato come annunciatrice nelle emittenti locali e poi, negliOttanta, il grande salto nel piccolo schermo nazionale, con il debutto in RAI, ma non solo.