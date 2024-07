Cortina Express | Christian De Sica svela poster e data d' uscita del nuovo cinepanettone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ritorno del film di Natale per eccellenza per la cinematografia italiana, con l'immancabileDeprotagonista (accompagnato da Lillo)Deha condiviso sui suoi canali social il primoufficiale di, ilfilm di Natale che lo vedrà protagonista. La nuova commedia natalizia diretta da Eros Puglielli, le cui riprese sono da poco terminate, vedrà, oltre a De, anche la partecipazione di Lillo Petrolo e Isabella Ferrari. Lad'è ovviamente fissata per le prossime vacanze di Natale. A completare il cast ci sono anche l'interprete di Boris Paolo Calabresi, Francesco Bruni, Ernesto D'Argenio e Beatrice Modica. La sceneggiatura è firmata da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli.