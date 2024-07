Acquistare Nintendo Switch nel 2024 | ecco 5 motivi per cui ne vale assolutamente la pena

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 luglio 2024) La console ibrida diè stata immessa sul mercato il 3 marzo 2017 e a più di sette anni dalla sua uscita, il suo successo non sembra destinato a diminuire. Anche nelrimane dunque un acquistovalido per almeno cinque ottime ragioni. Curiosi di scoprirle?offre l’autentica esperienzaa un prezzo convenientenelè estremamente conveniente. Essendo una console con sette anni sulle spalle, il suo prezzo è infatti più competitivo rispetto ai modelli più recenti di Xbox e Playstation. Non è peraltro raro che le varie versioni divengano messe in sconto o vendute in promozione con giochi o accessori aggiuntivi. Grandi catene come Mediaworld propongono infatti bundle molto interessanti, che permettono di entrare subito in partita senza doverun gioco separatamente.