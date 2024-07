Sgarbi presenta ’Arte e fascismo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Venerdì prossimo ’La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabettaarriva per la prima volta a Montalto delle Marche, in piazza Umberto I, cone Fascismo. Nellnon c’è Fascismo. Nel Fascismo non c’è Arte’, una lectio di e con Vittorio, inserita all’interno del ciclo Rinascimenti e Scoperte dedicato ai maestri dell. La lectio è tratta dal nuovo libro di Vittorio, in libreria da oggi, pubblicato da La nave di Teseo. Vittorioracconterà come mai prima d’ora ldurante il Fascismo: vent’anni di grandi maestri e capolavori nascosti, cherecupera dall’oblio distinguendo gli artisti dalla tragica parabola politica che li ha accompagnati. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, con accesso gratuito e prenotazione su eventbrite.