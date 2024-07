Rifiuti speciali pericolosi di tipo sanitario sequestro della Municipale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Poliziadi Benevento – Nucleo Polizia Giudiziaria – agli ordini del Comandante Pasquale Pugliese, durante l’espletamento di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in danno all’ambiente ed alla tutelasalute pubblica, in data 02.07.2024, ha individuato all’interno di un locale pertinenziale ad un edificio abbandonato e prospiciente la pubblica via un ingente quantitativo dia rischio infettivo oggetto di smaltimento e deposito illecito, tra cui sacchi, contenitori di colore nero delhalibox e scatole di cartone delhalipak contenenti acidi e altridiospedaliero per un valore complessivo stimato superiore a 200 lt. Gli operanti, valutato quanto emerso, ponevano con urgenza sottopenale il locale al fine di scongiurare un’esposizione e un rischio di contaminazione degli stessi a tutelapubblica e privata incolumità e provvedevano a denunciare in stato di libertà per violazioni ambientali la proprietaria dell’area alla ProcuraRepubblica di Benevento.