Rafforzato il presidio in stazione Sono in arrivo altri undici militari

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si arricchisce il contingente deidell’esercito impiegati nella sorveglianza dellaferroviaria di Bergamo, uno dei punti più caldi per quanto riguarda la sicurezza in città.soldati si aggiungeranno ai quindici già assegnati all’operazione ’Strade Sicure’ nel capoluogo orobico, per monitorare le zone sensibili della città. Dal prossimo 8 luglio, su disposizione del prefetto Giuseppe Forlenza, le pattuglie verranno impiegate dalle prime ore della mattinata all’interno dellaferroviaria, ma anche nelle vicine aree urbane più esposte ai fenomeni di delinquenza. L’annuncio è stato dato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta ieri in Prefettura.