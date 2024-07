Putin vede Erdogan ad Astana | Nostre relazioni in costante sviluppo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– Lefra Russia e Turchia “si stanno progressivamente sviluppando nonostante tutte le difficoltà dell’attuale situazione globale”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir, incontrando adl’omologo turco Recep Tayyipha aggiunto di essere in contattocon; il presidente turco da parte sua ha invitatoin Turchia “non appena possibile”. Il leader russo, così come il leader cinese Xi Jinping, è arrivato in Kazakistan per una riunione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). La SCO è stata fondata da Russia e Cina nel 2001 e collabora tra l’altro nel campo della sicurezza e della difesa internazionale. Mosca e Pechino hanno approfondito i loro legami politici, militari ed economici da quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022.