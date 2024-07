Lukaku incontro con l’agente | l’Italia e il Napoli nei suoi pensieri ma occhio al Milan

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024)tra Romelue il suo agente per fare il punto sul futuro:neipiani? Le ultime. Romelu, attaccante belga del Chelsea, ha messo a fuoco il suo futuro condopo l’amara eliminazione del Belgio dall’Europeo 2024. Il giocatore, rientrato al Chelsea al termine del prestito alla Roma, è ora al centro dell’attenzione di, secondo quanto riportato da fonti autorevoli. Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha documentato gli sviluppi più recenti: “A Bruxelles, Romeluha incontratoper discutere del suo futuro. Nonostante il contratto in essere fino al 2026,sembra non rientrare nei piani del Chelsea, aprendo così le porte a una possibile nuova destinazione.