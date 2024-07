La classifica dei migliori gelati in vaschetta del supermercato | ecco quali scegliere secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si sa, estate fa rima con gelato. Cono, ste ghiaccioli sono tra le categorie preferite dagli italiani, ma c’è un outsider che sta guadagnando popolarità: le vaschette e i barattoli in vendita al supermercati. Questi, sebbene non all’altezza dei prodotti artigianali di gelateria, dominano le vendite nei banchi freezer grazie alla loro praticità. E allorache, per aiutare i consumatori nella scelta,ha stilato unadeiin: 1. Grom – Cioccolato Il gelato Grom gusto Cioccolato conquista il primo posto. Questo gelato piemontese si distingue per la sua semplicità e l’intensità del sapore. Pochi ingredienti, ma ben bilanciati: il cacao in polvere domina il profumo e il gusto, lasciando una piacevole persistenza senza essere eccessivamente dolce.