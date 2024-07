Il Napoli che verrà e l’Italia | parlano Montervino e Mimmo Malfitano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ex centrocampista e capitano delFrancesco(nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue parole. “Anguissa, Lobotka, Folorunsho, Gaetano e Cajuste, che centrocampo sarebbe? Sarebbe un’ottima base, si può forse migliorare con un altro calciatore al posto di Cajuste, ma gli altri 3, ed anche Gaetano, sono tanta roba”. Come giocherà ildi Conte? “Ilpenso sia costretto a giocare con il 3-4-3 perchè ha tanti esterni d’attacco e Conte ama giocare con la difesa a tre. Natan per me potrebbe essere una bella sorpresa con Conte, magari come braccetto sinistro potrebbe mostrare le sue qualità nella difesa a tre. Ngonge ha fatto un ottimo finale di campionato e penso che possa fare bene anche con Conte”.