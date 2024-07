Dalla Regione 3 milioni per migliorare la condizione degli animali di allevamento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In arrivo contributiper il benessere animale. La dotazione è di 3di euro di fondi comunitari inseriti all’interno dei bandi del Complemento di sviluppo rurale, che ha sostituito il Psr. Il bando per l’assegnazione dei contributi sarà pubblicato il prossimo mercoledì (10 luglio) sul Burt ma la, con il presidente Eugenio Giani e l’assessora Stefania Saccardi, ne hanno anticipato i contenuti. “La filiera zootecnica toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – ha da tempo innescato un processo virtuoso, già stato testato e verificato con i precedenti bandi “a premio” per il benessere animale, che hanno riscosso molto successo e che hanno spinto la giunta toscana a mettere a punto nuove misure di accompagnamento a favore dei suoi allevatori, volte stavolta a innalzare il livello strutturale delle performance delle aziende”.