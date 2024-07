Cervo Bianco fa la voce grossa in campo Calcio e basket è dominio bianco-verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Palio dei Rioni di Pistoia ha due soli colori: ile il. Il rione delè infatti riuscito nell’impresa di aggiudicarsi sia il palio cestistico che quello calcistico, mettendo in bacheca due prestigiosi trofei a soli pochi giorni di distanza. Una settimana veramente trionfare per il rione di Porta Lucchese, che sicuramente tenterà anche di fare l’en plein alla Giostra dell’Orso del prossimo 25 luglio. La vittoria nel torneo diè stata messa in archivio lo scorso fine settimana durante la competizione disputata alla palestra Anna Frank di Pistoia. Nell’ultimo atto ilha superato un coriaceo Grifone col punteggio di 77-71, al termine di una partita ad alto tasso di emozioni e che ha visto entrambi gli attacchi particolarmente in palla.