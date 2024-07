Terre del Vescovado Teatro Festival inaugura nel segno di Michela Murgia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) AlbanoarteETS in collaborazione con l’Ente Turisticodelè promotrice della quinta edizione deldel. Unche vede coinvolti quest’estate sei comuni delledel(Albano Sant’Alessandro, Bolgare, Chiuduno, Costa di Mezzate, Pedrengo, Scanzorosciate), con un preambolo al “Gavazzeni” di Seriate (in collaborazione con S.I.E.C. srl.), per altrettanti eventi in suggestive location o luoghi importanti, seguiti da una degustazione di prodotti locali a cura dell’Ente Turistico. L’anteprima del TdV, come fosse un’overture operistica, è affidata a Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque che portano in scena il libro di“Stai Zitta!” con la regia di Marta Dalla Via (3 luglio, CineGavazzeni, Seriate).