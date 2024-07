Serena Mollicone il pm chiede la condanna dei Mottola | Loro come i Ciontoli con Vannini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Ventiquattro anni di reclusione per l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce Franco, 22 anni per sua moglie Annamaria e per il figlio Marco. Sono le richieste pronunciate in aula dai sostituti procuratori Francesco Piantoni e Deborah Landolfi, nel corso del processo di secondo grado davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma per l’omicidio di, la giovane di Arce uccisa nel 2001. Richieste che erano state anticipate dalla memoria conclusiva depositata il 21 giugno scorso., l’accusa ai: “Sono” Secondo il pg, l’omicidio dirichiama quello di Marco. A tracciare il parallelo, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, è il sostituto procuratore generale Deborah Landolfi nel corso della requisitoria del processo per l’omicidio della 18enne di Arce uccisa nel 2001 facendo riferimento all’obbligo di “garanzia e di protezione dei titolari dell’abitazione nei confronti di persone daospitate che si trovino in pericolo di vita’’.