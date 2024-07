New Martina cambia le cover ai cellulari e diventa una star | è questo il mondo al contrario

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo metto in chiaro subito:non è un pezzo contro New, alias Carmen Fiorito, la ragazzata famosa sui social per i video in cuile pellicole e ledei. Anzi, le va fatto un plauso, visto che – dopo l’enorme successo su TikTok (conta milioni di follower e visualizzazioni), ha aperto vari negozi in giro per l’Italia. L’ultimo a Palermo, ed è diche voglio parlarvi. Proprio a Palermo, infatti, Newè stata accolta da migliaia di persone, in fila per lei da ore: gente in coda per un autografo, ragazzini e ragazzine in attesa di un selfie, ma soprattutto bambini in lacrime per l’emozione di incontrare la loro beniamina. A scanso di equivoci: nessun odio verso Carmen Fiorito (tentiamo, almeno una volta, di mettere da parte le tifoserie e fare una riflessione per cui non serva schierarsi?), nessuna invidia sociale, nessun tentativo di sminuire o ridicolizzare la sua professione.