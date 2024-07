Morte Satnam Singh arrestato Antonello Lovato | la perizia medica spedisce in carcere il titolare dell' azienda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) A distanza di due settimane, scattano le manette. I carabinieria compagnia di Latina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal gip di Latina, nei confronti dinella quale lavorava, il 31enne indiano deceduto il 19 giugno scorso dopo essere rimasto vittima, nei giorni precedenti, di un incidente sul lavoro a Latina. In base alle risultanzea consulenza medico legale la procura ha infatti variato l'ipotesi di reato inizialmente configurata (omicidio colposo) ed ha contestato il reato di omicidio doloso con dolo eventuale. La consulenza medico legale ha accertato che dove l'indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato.