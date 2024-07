Manchester United pronta l’offerta per De Ligt del Bayern

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè determinato ad affondare il colpo su Matthijs De. Il club inglese ha già aperto un dialogo proficuo con ilMonaco per acquisire il cartellino del difensore olandese, attualmente impegnato con la sua Olanda agli Europei in Germania; secondo quanto riportato dal ‘Telegraaf’, la dirigenza dei Red Devils avrebbe già proposto un contratto quinquennale al calciatore, sebbene sia sotto contratto con i bavaresi sino al 2027. Qualora la trattativa andasse in porto, l’ex centrale della Juventus ritroverebbe l’allenatore Erik Ten Hag dopo l’esperienza esaltante all’Ajax: seguiranno aggiornamenti con le cifre e l’andamento dell’affare in corso.per DedelSportFace. .