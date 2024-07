LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | la UAE Emirates guida il gruppo sui primi km del Galibier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.11 Burgaudeau non riesce a seguire Williams e Lazkano. I due hanno 30? di vantaggio suldegli inseguitori. 16.10 Burgaudeau e Williams rientrano su Lazkano 16.09 Lazkano ha guadagnato 10? sui compagni di fuga da cui si sono staccati Van der Poel e Barguil. 16.09 Si stacca anche Laporte. 16.08 Attacco di Lazkano (Movistar Team) che guadagna alcuni metri sui compagni di fuga. 16.07 Andatura forsennata di Wellens e Soler. Alle sue spalle c’è il blocco AG2R Decathlon La Mondiale Team. 16.06 Il ritardo delè sceso a 1’10”. Mancano ancora 15 km alla cima del, quasi 6 all’inizio del tratto più duro. 16.05 Accelerazione in fuga di Armirail.