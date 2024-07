LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | l’Italia cala subito l’asso Curtis! Staffette veloci e Alzetta a caccia dei primi podi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44: La giornata è iniziata molto bene per i colori azzurri. Tanti gli italiani protagonisti ad altissimollo nelle batterie del mattino. Nei 200 stile libero donne Chiara Sama si è qualificata alla semifinale con il secondo tempo, 2’00”70, Bianca Nannucci con il terzo, 2’01”09. Eliminate Lucrezia Domina, che avrebbe ottenuto il sesto tempo, 2’01”26 e Ludovica Terlizzi che sarebbe stata undicesima con 2’01”86, ottime notizie comunque per la staffetta 4×200 sl. 16.42: Nella piscina del centro sportivo ‘Lazdynai’, un day-1 nel quale si assegneranno solo tre titoli e in cui le emozioni non mancheranno. 16.40: Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata deglidi Vilnius (Lituania).