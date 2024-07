Il nuovo caccia Usa si farà ma dovrà costare meno Parola del capo Usaf

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Da quando ildi Stato maggiore della Us Air force, generale David W. Allvin, ha annunciato che ildi sesta generazione per l’aeronautica Usa, Next generation air dominance (Ngad), non era più una priorità, negli Stati Uniti è iniziato un susseguirsi di riflessioni in materia. Ovviamente non mancano le voci che sostengono la necessità di continuare a puntare sull’Ngad. Il Segretario dell’Aeronautica militare a stelle e strisce, Frank Kendall, ha dichiarato che il programma procede bene, ma che, al contempo, si potrebbe dover considerare un motore più piccolo e soluzioni più semplici per contenere il prezzo. Queste soluzioni sarebbero alparzialmente contrarie alla raison d’être dell’Ngad: una supremazia tecnologica schiacciante ed un motore molto potente (per un dispiegamento Indo-pacifico) sono essenziali per esercitare la deterrenza rispetto a Pechino.