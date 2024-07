I migliori supplì di Roma da mangiare camminando

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Prima che gridiate allo scandalo: i grandi nomi della pizza tonda non ci sono perché abbiamo voluto concentrare le energie solo sulda strada, il vero street food fritto della Capitale. Pizzerie a taglio e botteghe specializzate, dove fermarsi a prendere una polpetta di riso filante, «al telefono», con la mozzarella ben sciolta e presente in abbondanza. Da gustare in piedi, come vuole la tradizione. Ecco la nostra classifica. IdiPanificio Bonci e Pizzarium Pizzarium è il regno della pizza a taglio, il Panificio comprende più prodotti da forno, dal pane ai dolci, ma in qualsiasi caso la firma qui è quella del maestro Gabriele Bonci. Che per primo ha saputo sostituire la pasta al riso nei mitici, creando dei fritti originali e facendo ancora una volta scuola nel settore.