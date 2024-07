Delusa da loro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la vip della tv non invitata alle nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Il matrimonio dell’estate tracontinua a tenere banco. Sembra che ci sia una vip che non abbia preso bene il fatto di non essere. Il motivo? Pensava a quanto pare di aver creato conun rapporto molto profondo ma, a quanto pare, non era proprio così. Nelle ore scorse si era parlato di un’altra assenza di peso: quella di Stefano De Martino intorno al quale erano fiorite chiacchiere e veleni. >>“Hanno cancellato il suo nome”. Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi, scoppia il caso a poco dal grande giorno: l’invitato vip è stato escluso E mancava pure Antonio Spinalbese. Ma se l’assenza dell’hairstilist e papà di Luna Marì non ha destato particolare curiosità, quella del conduttore e papà di Santiago è stata commentatissima.