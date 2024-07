Auto elettriche | in Usa il 46% dei proprietari ne ha abbastanza e vuole tornare ai motori tradizionali Ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Tira una bruttaper lee per chi vorrebbe che sostituissero completamente i mezzi a trazione “tradizionale”. Prima di tutto, come ha spiegato lo stesso Elon Musk, se più del 50% del parco veicoli fosse costituito da vetture, l’attuale rete energetica andrebbe in tiltincapace di soddisfare la richiesta. E non è certo un problema secondario. Ma le difficoltà non si fermano qui. Secondo un sondaggio effettuato dalla società di consulenza McInsey, nel mondo un acquirente su tre disi è pentito e tornerebbe subito aia benzina o al diesel. Ma ancora più clamorosi sono i numeri emersi fra i possessori americani: il 46%al termico. L’indagine di McInsey ha coinvolto 30milamobilisti sparsi in 15 Stati americani fra i più rappresentativi, visto che coprono l’80% delle vendite complessive.