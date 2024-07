Toyota GR Yaris la prova de Il Fatto it – Più potente stilosa e divertente – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancora più, con una scocca più rigida e a trazione integrale GR-FOUR. Almeno in Europa, offerta d’ora in poi solo nell’allestimento Circuit, quello più gettonato (il 99% dei volumi nel Vecchio Continente), laGRè ancora più dinamica. Nata dall’esperienza nel rally, l’evoluzione stradale ad alte prestazioni della compatta giapponese assicura grandi emozioni anche in pista. Il costruttore giapponese approfitta del grande successo del modello lanciato nel 2020 (40.000 esemplari consegnati, oltre la metà dei quali in Europa) per rilanciarla con una piattaforma che abbina la GA-B (anteriore) e la nuova GA-C (posteriore) con 19 Cv e 30 Nm in più. E anche con due versioni speciali declinate dai campioni del mondo sotto contratto con la scuderiaGazoo Racing, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, alle quale se ne aggiungerà una esclusiva per l’Italia che avrà una tiratura limitatissima: appena 51 esemplari.