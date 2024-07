Surf Italo Ferreira e Caitlin Simmers si impongono al VIVO Rio Pro 17 Leonardo Fioravanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Andato in archivio l’ottavo appuntamento del massimo circuito internazionale del. IlRio Pro, di scena a Saquarema (Rio de Janeiro, in Brasile), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori dell’ottava uscita stagionale sono stati. Il sudamericano, dopo il trionfo a Tahiti in quel che è stato un assaggio di Olimpiadi, ha suonato la campana davanti al pubblico di casa. Un’occasione in cui iisti verdeoro hanno messo in mostra tutte le loro qualità e non sorprende l’atto conclusivo tutto brasiliano con Yago Dara., grazie alla sua classe ed esperienza, ha prevalso concludendo con lo score di 13.67. Dora ha totalizzato 10.60. Per il 30enne di Baía Formosa è arrivata quindi la seconda vittoria stagionale e c’è stata la rassicurazione sull’essere parte delle Finals che si terranno a Lower Trestles, in California (6-14 settembre).