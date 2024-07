Sinner resta in panchina | scelta fatta nessun ripensamento

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 luglio 2024), a questo punto non si può più tornare indietro: ha preso la sua decisione e non c’è più niente da fare. Si verrà mai a capo del già atavico dualismo-Alcaraz? Probabilmente no. E, per certi versi, è del tutto normale che sia così. Ci sarà sempre, in ogni generazione, una coppia di rivali pronta a dividere il pubblico e a generare, perché no, un po’ di sana competizione. Così è stato ai tempi di Federer e Nadal e così sarà negli anni a venire, com’è giusto, probabilmente, che sia. Jannikper stavolta potrà solo “guardare” (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl popolo del tennis è diviso, sebbene resti inteso che sia l’azzurro e sia l’iberico abbiano conquistato, indistintamente, tutti quanti. Hanno talento e sono portatori sani di valori ormai assai rari, una combo micidiale che ha favorito in maniera netta ed evidente la loro ascesa.