Scout per sempre si ritrovano dopo 40 anni dal campo parigino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si sono ritrovati40per ricordare l’Euro Jamboree di Parigi, il primo raduno deglid’Europa meglio noto come Eurojam della U.I.G.S.E. – F.S.E. Era l’estate del 1984 quando glidi Fano, in particolare il Reparto Nautico Aldebaran del Gruppo Fano 1° San Pirusquin, partecipò all’evento di Velles, vicino a Chateauroux. Sui campi di stoppie di grano appena raccolto della località francese 5.700e guide (tra cui 1.000 italiani) si sono ritrovati dal 15 al 28 luglio. "Noi eravamo una trentina - racconta Samuele Bertini - tutti tra i 13 e i 14. Per due settimane siamo stati lì con le tende, in questodi grano con una puntatina a Notre Dame per una messa con tutti i partecipanti". Era il 25 luglio, quando nella cattedrale di Parigi, glis d’Europa si consacrano alla Vergine dell’Annunciazione.