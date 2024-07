Piazza di Spagna perché si chiama così? La curiosità che forse non conoscevi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 1 luglio 2024)diè certamente uno dei luoghi simbolo della Capitale. Basti pensare a quanto spesso viene scelta dai registi cinematografici come set – un esempio su tutti, la scena dell’incontro fortuito in “Vacanze Romane” di William Wyler. LEGGI ANCHE: —Navona la fontana come non l’avete mai vista prima >> Le tre vie principali che portano alla, Via dei Condotti, Via Frattina e Via del Babuino, sono famose per lo shopping di lusso: per questo e tanti altri motivi la fermatadella Metro B è spesso affollata. A rendere unicadiconcorrono la presenza della Barcaccia – la fontana di Pietro e Gian Lorenzo Bernini – e della casa del poeta inglese John Keats. Ma soprattutto la suggestiva scalinata di Trinità dei Monti – costruita all’inizio del XVIII secolo grazie al lascito dell’ambasciatore francese Étienne Gueffier.