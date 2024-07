Napoli madre minacciata dal clan per la bambina contesa | 9 arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladel. Suo malgrado. Vittima innocente della criminalità, cifra espressiva anche nei rapporti personali, familiari. E’ quel che emerso durante le indagini dei carabinieri di Torre del Greco, in provincia di. I militari hanno scoperto che una piccolina di 3 anni, nata dal rapporto fra una ragazza al di fuori degli ambienti camorristici e il rampollo delDe Martino, attivo nel quartiere Ponticelli di, era al centro di ripicche e intimidazioni. I carabinieri hanno documentato cortei armati per scortare i nonni paterni durante gli incontri con la nipotina e minacce e percosse allaanche per piccoli ritardi. Coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, i militari hanno eseguito oggi nove, notificati anche ai nonni paterni della bimba e al padre già detenuto.