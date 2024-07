Napoli-Buongiorno | previsto summit col Torino Novità su Marin

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fabrizio Romano rivela la nuova offerta delperdelin settimana. Trattativa per Rafain chiusura. Le ultime sul calciomercato azzurro. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulle trattative delper Alessandroe Rafa. Le informazioni, pubblicate sul suo profilo Twitter, delineano scenari interessanti per il mercato azzurro. Calciomercato: nuova offerta in arrivo perSecondo Romano, ilsta preparando una nuova proposta per portare Alessandroin azzurro. L’esperto di mercato rivela: “Ilsta preparando una nuova offerta per Alessandro. In settimana ci sarà il contatto diretto con il, ilvuole avanzare e farcela“.