La Francia va a destra Le Pen 331% sinistra 28% Macron 20% Secondo turno verso il blocco repubblicano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vittoria per ladi Marie Le Pen e il suo Rassemblement national (RN) al primodelle elezioni legislative ini dati definitivi pubblicati dal ministero dell’Interno RN ha ottenuto il 33,15% seguito dalladel Nuovo Fronte popolare con il 28% e la coalizione del presidenteEnsamble al 20,8%. I repubblicani, non allineati con la RN, hanno raccolto il 6,7% dei voti.i dati ufficiali,il Nuovo Fronte Popolare conta 32 candidati eletti deputati al primorispetto ai 39 del Raggruppamento Nazionale. Tra questi la stessa Le Pen. Alta l’affluenza alle urne che è stata del 66,7%. Ora si attende ildomenica prossima. L’estremapotrebbe ottenere la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale e la carica di premier per Bardella.