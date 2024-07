Il commento offensivo di Vittorio Feltri | Ilaria Salis? Vestita come una cameriera di Catanzaro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024)è una figura piuttosto divisiva e controversa e le sue dichiarazioni sono state spesso definite discutibili, per usare un eufemismo,quando giudicò i manganelli “strumenti didattici” all’indomani degli scontri violenti tra poliziotti e studenti pro-Palestina. Il direttore de Il Giornale, in un video pubblicato sul profilo Tiktok dello stesso quotidiano, si è lasciato andare a frasi piuttosto denigratorie che in un sol colpo hanno offeso sia le donne di, sia le cameriere. La frase offensiva di, commentando una foto che ritraeinsieme agli altri due neo eurodeputati Mimmo Lucano e Carola Rackete al Parlamento Europeo, ha detto: “C’è lache èunadi” – per poi aggiungere per ribadire il suo concetto: “proprio la cosa più bassa che si possa immaginare”.