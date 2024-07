Da Enzo Miccio a Chiara Squaglia | chi c’era alle Olimpiadi del Cuore il finale al Twiga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Forte dei Marmi, 1 luglio 2024 – Quasi un’ora di grandissima musica, con la splendida voce accompagnata dnote al pianoforte del maestro Giuseppe Barbera. Arisa ha emozionato nell’appuntamento conclusivo dell’ottava edizione delledel– Mattone del2024. Le oltre 250 persone che partecipavano al Gran galà di chiusura nel prestigiosobeach Club si sono alzate in piedi ad applaudire per una meritata standing ovation. Musica di gran classe e un viaggio a tutto tondo nel repertorio di una regina del pop italiano che ha aderito con grande entusiasmo all’evento benefico che ogni anno Paolo Brosio organizza con la sua onlusdel. Quest’anno i proventi vengono destinatepopolazioni alluvionate toscane di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata e per il completamento della costruzione del “Peace Hospital” il centro di primo soccorso che manca nei luoghi delle apparizioni mariane della Bosnia Erzegovina, nei pressi di Medjugorje.