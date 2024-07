Come sopravvivere alla lunga estate calda grazie a creme viso e corpo effetto ghiaccio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quando la colonnina di mercurio tocca vette altissime e l’afa non dà pace, lefreddo diventano ottimi alleati per combattere gli effetti collaterali del caldo. Sia per ilsia per il. Insi tende a cercare quei prodotti che non sono solo efficaci alleati di bellezza, ma che siano anche in grado di offrire una sensazione di freschezza immediata. Lefreddo non solo offrono ottime performance, ma sono anche una bellissima esperienza sensoriale. Il merito è degli ingredienti contenuti nella loro formula che a contatto con la pelle danno una piacevole sensazione rinfrescante simile a quella del