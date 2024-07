Ceccarelli Pd | Raccogliamo la richiesta del Presidente Chiti L’Istituto Storico della Resistenza baluardo della memoria e dell’antifascismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 –(Pd): “ladel”. “Mai come oggi è stato importante salvaguardare le istituzioni che sono state create per tramandare lae dei valori antifascisti su cui è fondata la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. In questi anni, ci siamo impegnati perché fosse garantito all'IstitutoToscanoe dell'Età contemporanea il flusso di risorse necessarie allo svolgimentosua funzione e oggi ritengo necessario raccogliere l’appello del suoVannino”. Con queste parole, il capogruppo del Pd i n Consiglio regionale, Vincenzo, esprime sostegno alladel, il quale chiede che gli stanziamenti vengano assegnati su base triennale e non più annuale.