Beryl fa paura | da quando non si registrava un uragano così forte | GUARDA

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'si sta avvicinando ai Caraibi sudorientali dopo essersi rafforzato in quella che gli esperti definiscono una tempesta di categoria 4 "estremamente pericolosa". I funzionari governativi stanno invitando le persone a mettersi al riparo. Si prevede che la tempesta toccherà terra nelle isole meridionali nelle prossime ore. Sono in vigore avvisi diper Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago e St. Vincent e Grenadine. Alle Barbados i cittadini hanno preso d'assalto le pompe di benzina e gli scaffali dei supermercati per fare le provviste. Chiuse le scuole. Il National Hurricane Center di Miami avverte che"porterà venti pericolosi e mareggiate"., domenica sera, si trovava a circa 150 miglia a sud-est di Barbados: è il primodi categoria 4, cioè della seconda categoria più alta nella scala Saffir-Simpson delle tempeste tropicali, a essere registrato per la prima volta nel mese di giugno.