Wimbledon Djokovic c’è | Il ginocchio va bene giusto provarci

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) – “Ilha risposto, non ho avuto nessuna ricaduta. Perché, dunque, non darmi una possibilità?”. Novakpronto per. Il 37enne serbo, numero 2 del tennis mondiale, a circa 20 giorni dall’operazione al menisco deldestro è pronto a tornare in campo per la terza prova dello Slam, in programma dall’1 luglio sull’erba dell’All England Club.si è infortunato al Roland Garros e ha recuperato la condizione in tempi record. “Sono arrivato domenica scorsa -prosegue il 37enne serbo in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del torneo-. E’ stata una settimana molto buona di allenamenti. Soprattutto negli ultimi tre giorni mi sono allenato intensamente giocando punti e set con Jannik Sinner, con Frances Tiafoe, ieri con Daniil Medvedev, poi una doppia sessione con Emil Ruusuvuori, e oggi con Holger Rune.