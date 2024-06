Stazione Termini domenica di caos | ritardi e guasti alla linea elettrica Trenitalia | la situazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Un guastoha gettato nellaa Roma. La giornata è iniziata con migliaia di pendolari e viaggiatori bloccati tra le banchine e l’ingresso della, tutti con lo sguardo fisso sui tabelloni elettronici in attesa di aggiornamenti che, purtroppo, non portavano buone notizie.Leggi anche: Schianto contro il guardrail, Marica Avanzi muore a 27 anni: festa con le amiche finisce in tragediae cancellazioni Ihanno raggiunto punte di 80 minuti, mentre non si registravano partenze in orario. Nonostante gli sforzi dei tecnici, che stanno lavorando incessantemente per ripristinare la circolazione, larimane critica. I treni ad alta velocità hanno subito cancellazioni, con alcuni convogli dirottati verso laTiburtina per cercare di alleggerire la pressione su