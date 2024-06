Magione celebra la storia Un Giardino dei giusti per la liberazione degli ebrei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) "Una commemorazione dalla forte valenza simbolica per ribadire quei principi fondamentali e quegli ideali che sono alla base della nostra Costituzione" è quanto più volte sottolineato nei diversi interventi che si sono succeduti in occasione della cerimonia, tenutasi al vecchio molo di Sant’Arcangelo di, in ricordo dell’ottantesimo anniversario delladi circa trenta, prigionieri dei tedeschi, da Isola Maggiore, durante il secondo conflitto mondiale nelle notti del 19 e 20 giugno del 1944 mentre era in atto la battaglia per ladel Trasimeno. Il coraggioso atto avvenne per iniziativa di don Antonio Posta, Giusto tra le Nazioni, che, con l’aiuto di 15 pescatori e con il contributo dell’agente di polizia Giuseppe Baratta, li traghettò portandoli in salvo a Sant’Arcangelo già liberata dagli alleati.