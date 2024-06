Contatti in corso con l’entourage la Roma vuole strapparlo al Napoli avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Il calciomercato delsi prospetta piuttosto interessante, con gli azzurri attivi su più fronti. Laintanto insidia ilper un obiettivo di mercato. Nella giornata di domani inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, da cui si aspetta molto soprattutto dal. Gli azzurri sono al lavoro su più fronti, ma ad oggi ancora non è stato ufficializzato ancora nessun acquisto. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per siglare i primi colpi in entrata, e nel mentre Manna lavora su altri obiettivi. Uno di questi è finito nel mirino della, che è pronto ad anticipare gli azzurri., latenta un obiettivo di mercato:con l’agente del giocatore In casaprosegue il lavoro sul mercato, con il Direttore Sportivo Giovanni Manna attivo su diversi fronti.