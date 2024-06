WTA di Eastbourne 2024 Paolini si ferma in semifinale | l’Azzurra battuta da Kasatkina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno– Siinl’avventura di Jasmineal WTA 500 di, in Gran Bretagna.ha perso con Daria, numero 14 nel Ranking, per 3-6, 7-5, 6-2. Quest’ultima in finale affronterà la canadese Leyla Fernandez, numero 30 in Wta, che ha eliminato per 6-3, 3-6, 6-3, la statunitense Madison Keys. Foto supertennis.tv – Foto Giampiero Sposito ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .