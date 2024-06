Rubano Rolex da 20 mila euro a Roma con il trucco dello specchietto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) Ieri pomeriggio, nel centro divicino a Piazza del Popolo, un uomo di 39 anni è stato derubato del suoda 20con il. Il furto è avvenuto all’incrocio tra via Luisa di Savoia e via Principessa Clotilde. Secondo le ricostruzioni, un primo scooter ha urtato loretrovisore dell’auto dell’uomo. Quando quest’ultimo ha allungato il braccio dal finestrino per sistemarlo, due persone su un altro scooter gli hanno strappato ildal polso. Il 39enne ha riportato una lieve ferita alla mano sinistra. La polizia ha avviato immediatamente le indagini per rintracciare i due ladri, attualmente in fuga. .