Mary di Danimarca in gessato azzurro al diploma del figlio il completo salva estate

(Di sabato 29 giugno 2024)diè salita al trono danese solo da qualche mese ma, già in questo primo periodo di regno, la sovrana è riuscita a dimostrare la sua stoffa da regnante in fatto di look e di discrezione. Colpita da uno scandalo che ha scosso la monarchia e la sua vita privata negli ultimi mesi,diha dimostrato di possedere la compostezza e la riservatezza che il suo ruolo le richiede. La Regina, infatti, ha reagito alle insistenti voci che vogliono suo marito, il re Frederik di, legato sentimentalmente a un’ex modella, Genoveva Casanova, con la solita classe che la contraddistingue e ha sempre dimostrato l’unità della sua famiglia, continuando a mostrarsi felice accanto al consorte. Anche in una recente occasione molto speciale,diha dimostrato nuovamente la sua eleganza, soprattutto in fatto di stile.