Gli Usa simulano la guerra con Pechino Ecco Valiant Shield

(Di sabato 29 giugno 2024) L’esercito americano ha lanciato i suoi nuovi missili a lungo raggio dal suo prototipo di lanciamissili senza equipaggio verso un obiettivo al largo delle coste di Palau, nel primo lancio di questo tipo al di fuori del continente nordamericano. E i risultati sono stati più che positivi. “Tutto è andato alla grande. Non avremmo potuto chiedere risultati migliori”, ha dichiarato il Generale di Brigata Jeffrey VanAntwerp, capo delle operazioni dell’U.S. Army Pacific, in riferimento al lancio di prova di due missili d’attacco di precisione eseguito da un lanciatore autonomo multidominio in data sedici giugno. I soldati della 3a Task Force Multi-Domain e del 1-181 Reggimento di Artiglieria della Guardia Nazionale del Tennessee hanno impiegato l’arma per aiutare ad affondare una nave in movimento nell’ambito di un’esercitazione condotta dalla Marina (nome in codice: “”).