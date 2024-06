Oblong Contemporary Art Gallery presenta | Lorenzo Marini

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024)Art, dal 13 luglio al 31 agosto 2024, nella sede di Forte dei Marmi (LU), la mostra personale Bodytype di, artista partecipante alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, all’interno del Padiglione di Grenada.ArtL’esposizione, che sarà inaugurata sabato 13 luglio alle ore 18.00, alla presenza dell’artista, raccoglie una decina di opere recenti appartenenti alla serie Bodytype, che dà il titolo alla mostra. Dipinti a tecnica mista su tela in cuiassocia la parola al corpo, proponendo una crasi tra il linguaggio verbale, apprezzabile nella sua valenza estetica, e il linguaggio del corpo, ovvero la forma di comunicazione non verbale per eccellenza.