FOTO Bimbo days | la città esplode in festa per la gioia di tutti

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il caldo torrido di un venerdì pomeriggio di fine giugno, nemmeno il tempo di tagliare il noastro che il “” fa già il pienone. Bambini in visibilio tra gonfiabili, laboratori, gadget, divertimento assicurato e un mare di attività che si svolgono tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi. Si conferma vincente la manizione lanciata cinque anni fa da Sergio Trezza, politico di lungo corso in questa tornata elettorale di nuovo in campo nella politica attiva ed eletto in Consiglio comunale. Ma nei tre giorni dila politica non c’entra nulla e l’obiettivo è solo quello di far divertire e socializzare i più piccini e, non ultimo fare beneficenza. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione “APS Danilo d’Argenio Realdaddy”.