Bimbo di 18 mesi cade dal quarto piano è gravissimo | il dramma a Pavia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un bambino di soli 18è attualmente ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di, dopo essere precipitato daldi un condominio alla periferia della città in circostanze ancora da chiarire. Il, sul quale sta indagando la polizia, si è verificato nel tardo pomeriggio del 28 giugno in via Cascina Spelta. Tanti i messaggi già apparsi in rete per augurare il meglio al piccolo, nella speranza di una miracolosa guarigione.Leggi anche: Giulia Cecchettin, quelle ultime foto con Filippo. Raccapricciante La corsa in ospedale Il, stando a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe precipitato dal balcone di uno dei due palazzi gemelli di questa zona di, dalle parti di viale Lodi. Il piccolo, caduto nel cortile interno, è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al San Matteo, dove è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.