WWE | Ricochet fa gola alle altre compagnie occhi puntati sulla sua situazione contrattuale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024)di attualità in casa WWE nell’ultimo periodo è sicuramente quella dei contratti. Negli ultimi giorni abbiamo sentito parlare spesso di contratti scaduti o in scadenza come ad esempio quello di Chad Gable. Ma in realtà c’è un altro contratto che si sta avvicinando alla scadenza ed è quello difaalla concorrenza Infatti il One & Only ha firmato nel 2019 un accordo valido per 5 anni e quindi prossimo ormai alla scadenza.fatta notare indirettamente anche dall’amico Will Ospreay che a più riprese ha espresso il desiderio di voler nuovamente lavorare insieme a. Desidero che standoultime voci non è poi così irrealizzabile, dato che AEW e TNA su tutte sono molto attente alladipronte, in caso di mancato accordo per il rinnovo ad affondare il colpo.