Tragica uscita di strada a Ravenna muore dopo il turno di lavoro Il marito trova l’auto

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Ill’aspettava a casa. All’alba di ieri, non vedendola rientrare all’orario consuetoil, l’aveva chiamata al telefono, senza ottenere risposta. E pocolui stesso hatodella moglie ribaltata in un campo di grano, con lei priva di vita. Karima Tift, 38 anni, nata in Marocco e residente a Sant’Alberto, aveva terminato alle 6 ilcome operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo Zalambani. Altre volte aveva fatto l’orario note a tradirla potrebbe essere stato un colpo di sonno. È questa, al momento, l’ipotesi prevalente per dare una spiegazione all’improvvisadidella Fiat 500 su cui la donna era al volante, anche se la Polizia locale al momento non può scartare altre cause.